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47 минут назад

Операционная прибыль южнокорейской Samsung упала на 69% в четвертом квартале 2022 года

Газета.Ruиещё 3

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics заявила, что, по предварительным данным, ее операционная прибыль в четвертом квартале (октябрь — декабрь) 2022 года упала на 69% относительно такого же периода 2021 года. Информацию об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

Прибыль Samsung упала на 69% в четвертом квартале 2022 года
Фото: Газета.ру Газета.ру

Уточняется, что операционная прибыль за отчетный период в этом году составила 4,3 трлн вон ($3,4 млрд), а в октябре — декабре 2021 года — 13,8 трлн вон ($10,8 млрд). При этом в третьем квартале (июль — сентябрь) 2022 года показатель был равен 10,8 трлн вон ($8,5 млрд).

«На фоне сохранения неопределенности внешних деловых условий продажи микросхем упали из-за низкого спроса со стороны клиентов-операторов серверов, дата-центров, производителей мобильных телефонов», — объяснили в компании снижение показателя.

Как отметили в агентстве Yonhap, операционная прибыль Samsung не достигла 5 трлн вон ($3,9 млрд) за квартал впервые с 2014 года. Как прогнозируют аналитики, по итогам 2022 года показатель сократится на 16%, до 43 трлн вон ($33,8 млрд).

Накануне американский журнал Forbes сообщил, что пять миллиардеров в 2022 году потеряли рекордные суммы денег. Дольше всех — рекордные $125 млрд — утратил глава Tesla и главный инженер компании SpaceX Илон Маск.

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