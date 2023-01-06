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1 час назад

Colonal Pipeline приостановил работу одного из трубопроводов в США из-за утечки

Газета.Ru

Крупнейший оператор трубопроводов в США Colonial Pipeline приостановил работу одного из трубопроводов из-за утечки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В США приостановил работу из-за утечки газа один из трубопроводов
Фото: газета.ругазета.ру

По информации агентства, топливо по трубопроводу, на котором произошла утечка, подавалось на северо-восток страны. Утечка произошла из-за неисправности оборудования.

«Из поврежденной трубы Colonial вытекло около 60 баррелей дизельного топлива, которое попало в резервуар для сбора ливневых вод», — рассказал Аарон Проктор, представитель государственного департамента качества окружающей среды.

Инцидент произошел недалеко от города Данвилл, штат Вирджиния. Компания планирует перезапустить трубопровод 7 января.

Ранее сообщалось, что проход судов по Кильскому каналу через территорию Германии временно закрыт в связи с утечкой нефти в портовом городе Брунсбюттель.

Компании,
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