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38 минут назад

Стала известна причина закрытия McDonald's в Казахстане

Илья Родин

Сеть McDonald's в Казахстане закрылась из-за проблем с поставками мясной продукции и полуфабрикатов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза страны.

Стала известна причина закрытия McDonald's в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что сырье в местные рестораны поступало от российских производителей. После ухода McDonald's из России возникли проблемы с поставками.

В ведомстве уточнили, что американская компания выражала готовность перейти на продукцию казахстанских производителей, но внедрение высоких стандартов «заняло определенное время».

В McDonald's запланировали сокращения персонала

Кроме того, в стране на начало 2023 года был запланирован аудит предприятий, на которых производится мясная и молочная продукция.

В Минсельхозе уточнили, что McDonald's выдвигал «жесткие и дорогостоящие требования ко всей цепочке производства».

Напомним, что сеть закрылась в Казахстане 5 января. В стране работали 24 ресторана. В общей сложности, компания обеспечивала работой свыше 2 тыс. человек.

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