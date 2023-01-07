Стала известна причина закрытия McDonald's в Казахстане

Сеть McDonald's в Казахстане закрылась из-за проблем с поставками мясной продукции и полуфабрикатов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза страны.

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Отмечается, что сырье в местные рестораны поступало от российских производителей. После ухода McDonald's из России возникли проблемы с поставками.

В ведомстве уточнили, что американская компания выражала готовность перейти на продукцию казахстанских производителей, но внедрение высоких стандартов «заняло определенное время».

Кроме того, в стране на начало 2023 года был запланирован аудит предприятий, на которых производится мясная и молочная продукция.

В Минсельхозе уточнили, что McDonald's выдвигал «жесткие и дорогостоящие требования ко всей цепочке производства».