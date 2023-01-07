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43 минуты назад

CNN: руководство McDonald's готовится к сокращению персонала

ТАСС

Руководство корпорации McDonald's планирует провести сокращение персонала. Об этом, как сообщила телекомпания CNN, заявил главный исполнительный директор корпорации Крис Кемпчински в письме к сотрудникам.

CNN: руководство McDonald's готовится к сокращению персонала
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, руководство McDonald's намерено "оценить важность сохранения некоторых позиций и их укомплектованности персоналом", на основании чего будут приняты "непростые решения".

"Приоритет некоторых инициатив будет понижен, а некоторые будут вовсе устранены. Это поможет нам быстрее развиваться за счет снижения глобальных трат и высвобождения ресурсов для инвестиций в рост", - приводит CNN слова директора корпорации.

Телекомпания не уточняет, какое количество сотрудников McDonald's может подпасть под сокращение. По ее данным, руководство корпорации планирует сообщить решение к началу апреля.

Всего, как пишет CNN, в офисах McDonald's по всему миру и ресторанах, принадлежащих непосредственно компании, по состоянию на конец 2021 года работало порядка 200 тыс. человек. В ресторанах, работающих по франшизе, на тот момент было занято более 2 млн человек по всему миру.

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