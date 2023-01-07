CNN: руководство McDonald's готовится сократить персонал

Руководство компании McDonald’s собирается сократить персонал. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно телеканалу CNN из письма главного исполнительного директора корпорации Криса Кемпчински к сотрудникам.

По его словам, руководство оценит «важность сохранения некоторых позиций и их укомплектованности персоналом», после чего будут приняты «непростые решения». Приоритет «некоторых инициатив» понизят, а ряд направлений и вовсе устранят. Кемпчински подчеркнул, что такой ход позволит McDonald’s быстрее развиваться благодаря снижению глобальных трат и высвобождению ресурсов для дальнейших инвестиций.

Сколько сотрудников могут уволить не уточняется. По информации CNN, руководство сообщит о своем решении к началу апреля.