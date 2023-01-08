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1 час назад

ТПП: каждая четвертая компания в России уже нашла новых зарубежных партнеров

FBM.ru

Как сообщает ПРАЙМ ос ссылкой на главу Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, порядка 25% российских компаний нашли новых партнеров после того, как из-за санкций лишились зарубежных партнеров из стран Запада

ТПП: каждая четвертая компания в России уже нашла новых зарубежных партнеров
Фото: FBM.ruFBM.ru

Глава ТПП признал, что санкции, введенные Западом, сказались на работе российских компаний. Их влияние ощутили около двух третей российских компаний, но 25% предприятий за минувшие месяцы смогли найти новых партнеров и продолжить свою деятельность без существенных потерь. Каждая третья компания все еще в поиске новых партнеров. Остальные пока намерены обходится своими силами.

Катырин отметил, что ТПП внимательно отслеживает ситуацию и держит руку на пульсе отечественного бизнеса, в особенности, малого и среднего, которые более уязвимы по сравнению с крупными предприятиями и корпорациями. В помощь российскому бизнесу ТПП недавно организовала масштабную бизнес-миссию в Иран, в которой участвовали более 100 российских компаний.

Бизнесу также нужна законодательная поддержка, которая позволит ускорить структурную перестройку российской экономики и наладить новые логистические цепочки.

Компании,Сергей Катырин,Торгово-промышленная палата,
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