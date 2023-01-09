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1 час назад

Названо число оставшихся в России зарубежных компаний

Лера Букина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 75,9% зарубежных компаний решили остаться на российском рынке. Соответствующей информацией он поделился в своем Telegram-канале.

Он также указал на то, что фирмы, покинувшие Россию, столкнулись с существенными издержками. Причем, как уточнил он, речь идет о «миллиардах».

Володин счел долю в 75,9% показателем того, что компании видят хорошие перспективы развития экономики РФ. Кроме того, по словам спикера Госдумы, деловой климат таким фирмам подходит.

Парламентарий указал на наращивание объемов производства отечественными предприятиями. Он подчеркнул, что такие бренды заполняют освободившиеся ниши. Володин оценил увеличение производства одежды в 42%, выпуска лекарств – в 15%.

Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сложности, которые возникли после ухода зарубежных компаний из Москвы, удалось решить во всех секторах экономики.

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