Во Франции посетители «Макдональдса» стали воровать многоразовую посуду

«Ну я взял это, потому что мне нравится. Буду использовать как пепельницу»; «Я взяла рожок для большой порции картошки фри и маленький стаканчик»; «Я думаю, хорошо бы их сохранить. Было бы здорово достать их через десять лет и сказать: "Вот, раньше в "Макдоналдсе" такие были"», - рассказали посетители.