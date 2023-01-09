Во Франции посетители «Макдональдса» стали воровать многоразовую посуду

Посетители французского «Макдоналдса» начали воровать многоразовую посуду. При этом поставщики утверждают, что в нее вставлены GPS-чипы. Об этом пишет RT со ссылкой на BFM TV.
Как утверждают поставщики посуды, GPS-чипы, встроенные в нее, собирают данные лишь в информационных целях, а для сокращения потерь будут налаживать информирование клиентов. Так, в некоторых ресторанах висят специальные объявления для посетителей: «В нашу посуду встроены. С ней уходить нельзя: вам придется объясняться с полицией». Несмотря на это, клиенты все равно забирают понравившуюся посуду.
«Ну я взял это, потому что мне нравится. Буду использовать как пепельницу»; «Я взяла рожок для большой порции картошки фри и маленький стаканчик»; «Я думаю, хорошо бы их сохранить. Было бы здорово достать их через десять лет и сказать: "Вот, раньше в "Макдоналдсе" такие были"», - рассказали посетители.
При этом поставщики новой посуды утверждают, что в случае кражи, компания не сможет найти дом человека, который забрал посуду.
«За каждым контейнером закреплен уникальный идентификатор, который наносится либо в виде QR-кода, либо для некоторых брендов в виде чипа RFID. Задача в том, чтобы проследить за этими контейнерами во время их использования и циклов, которые они будут проходить, чтобы оценить влияние на экологию. Также мы оценим, как будет меняться доля потерянных контейнеров в зависимости от введенного способа информирования», - рассказал основатель компании «Pyxo» Бенжамен Пери.
В «Макдональдсе» сообщили, что компания намерена усилить информирование посетителей для сокращения потерь.
ИноТВ