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1 час назад

Во Франции посетители «Макдональдса» стали воровать многоразовую посуду

Елена Прошина

Посетители французского «Макдоналдса» начали воровать многоразовую посуду. При этом поставщики утверждают, что в нее вставлены GPS-чипы. Об этом пишет RT со ссылкой на BFM TV.

Во Франции посетители «Макдональдса» стали воровать многоразовую посуду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как утверждают поставщики посуды, GPS-чипы, встроенные в нее, собирают данные лишь в информационных целях, а для сокращения потерь будут налаживать информирование клиентов. Так, в некоторых ресторанах висят специальные объявления для посетителей: «В нашу посуду встроены. С ней уходить нельзя: вам придется объясняться с полицией». Несмотря на это, клиенты все равно забирают понравившуюся посуду.

«Ну я взял это, потому что мне нравится. Буду использовать как пепельницу»; «Я взяла рожок для большой порции картошки фри и маленький стаканчик»; «Я думаю, хорошо бы их сохранить. Было бы здорово достать их через десять лет и сказать: "Вот, раньше в "Макдоналдсе" такие были"», - рассказали посетители.

При этом поставщики новой посуды утверждают, что в случае кражи, компания не сможет найти дом человека, который забрал посуду.

«За каждым контейнером закреплен уникальный идентификатор, который наносится либо в виде QR-кода, либо для некоторых брендов в виде чипа RFID. Задача в том, чтобы проследить за этими контейнерами во время их использования и циклов, которые они будут проходить, чтобы оценить влияние на экологию. Также мы оценим, как будет меняться доля потерянных контейнеров в зависимости от введенного способа информирования», - рассказал основатель компании «Pyxo» Бенжамен Пери.

В «Макдональдсе» сообщили, что компания намерена усилить информирование посетителей для сокращения потерь.

ИноТВ

Компании,McDonald's,
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