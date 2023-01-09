«Вкусно - и точка» высказалась о работе в Казахстане

Представитель пресс-службы «Вкусно - и точка» высказался о возможности выхода сети на рынок Казахстана. По его словам, этого у компании в планах нет, передает ТАСС.

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По крайней мере, как уточнил собеседник, речь идет о текущем периоде.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания приняла решение прекратить деятельность под брендом McDonald's в Казахстане. Этому предшествовали проблемы, связанные с ограничениями поставок. Сетью в республике управляет ТОО «Food Solutions KZ. Заведения получат новое название.

На фоне последних новостей ТАСС обратилось к представителю пресс-службы «Вкусно - и точка» для предоставления комментариев.

«На данный момент у нас нет соответствующих договоренностей с руководством компании», - заявил он.

До этого компания объявила о приостановке ресторанов быстрого питания в Казахстане с 18 ноября 2022 года. Это было связано с ограничениями в местных поставках.