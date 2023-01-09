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1 час назад

Песков прокомментировал уход 24% зарубежных компаний из России

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова председателя Государственной думы Вячеслава Володина о том, что российский рынок не покинули 76% зарубежных компаний.

Кремль прокомментировал уход 24% зарубежных компаний из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Безусловно, есть компании, которые остались на рынке. Кто-то ушел, кто-то остался. Кто ушел, не мог оставить после себя пустоту, она заполнена», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что отечественные предприятия «проворно себя ведут», заполняя ниши.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что 75,9% иностранных компаний не покинули рынок России, а ушедшие организации терпят миллиардные издержки.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, большинство зарубежных компаний покинули российский рынок или временно приостановили свою деятельность в стране. Среди них такие гиганты, как McDonald's, Coca-Cola, Apple, Siemens и другие.

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