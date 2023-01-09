Кремль прокомментировал уход 24% зарубежных компаний из РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова председателя Государственной думы Вячеслава Володина о том, что российский рынок не покинули 76% зарубежных компаний.

«Безусловно, есть компании, которые остались на рынке. Кто-то ушел, кто-то остался. Кто ушел, не мог оставить после себя пустоту, она заполнена», — сказал представитель Кремля.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, большинство зарубежных компаний покинули российский рынок или временно приостановили свою деятельность в стране. Среди них такие гиганты, как McDonald's, Coca-Cola, Apple, Siemens и другие.