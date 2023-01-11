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2 часа назад

«Магнит» запустит новую сеть дискаунтеров

Sostav.ruиещё 3

«Магнит» может создать новую сеть в экономсегменте, отделив её ценообразование и ассортимент от своего основного формата. Ритейлер уже набирает команду в новый проект, в том числе среди менеджеров основных конкурентов и региональных сетей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Магнит» запустит новую сеть дискаунтеров
Фото: ТАССТАСС

Проработка концепции началась ещё в 2022 году, а уже в первом квартале этого года может быть утверждена, после чего откроются первые магазины. Руководителем новой сети должна стать Анжела Рябова, которая в ноябре 2022 года пришла в «Магнит» на должность директора формата дискаунтеров, а до этого возглавляла сибирскую ГК «Красный Яр».

В «Магните» заявили, что считают дискаунтеры одним из самых перспективных форматов и будут наращивать присутствие в сегменте.

С 2020 года компания развивает сеть дискаунтеров под вывеской «Моя цена». Однако, по словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, его нельзя назвать классическим жёстким дискаунтером, это скорее один из форматов «Магнита» с сокращенным ассортиментом, меньшей площадью и расширенной представленностью СТМ.

По словам Бурмистрова, запуск отдельного формата жёсткого дискаунтера под новым брендом целесообразен. Конкуренция среди ритейлеров в низком ценовом сегменте усиливается, растёт и интерес к формату у потребителей. По данным NielsenIQ, каждый пятый россиянин стал чаще ходить в дискаунтеры для оптимизации бюджета.

По оценкам Infoline, в январе—сентябре 2022 года ГК «Торгсервис» (жёсткие дискаунтеры «Светофор» и «Маяк») показала наибольший прирост выручки среди десяти крупнейших продуктовых ритейлеров — на 47,8%, до 296,3 млрд руб. год к году.

Компании,Михаил Бурмистров,Коммерсант,"Магнит",
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