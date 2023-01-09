«Лукойл» договорился о продаже завода в Италии

«Лукойл» договорился о продаже нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии группе G.O.I. Energy. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

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В пресс-службе уточнили, что «Litasco S.A., 100% дочернее общество группы «Лукойл», и G.O.I. Energy Limited достигли соглашения о продаже Isab S.r.L.».

Уточняется, что стороны планируют закрыть сделку до конца марта 2023 года. Для ее завершения потребуется выполнить ряд условий, в том числе, получить необходимые согласования со стороны регуляторов, в том числе правительства Италии.