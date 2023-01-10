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1 час назад

Экс-главу McDonald’s обвинили в обмане инвесторов

Говорит Москваиещё 1

Комиссия по ценным бумагам начала расследование, поскольку считает, что Стив Истербрук ввёл акционеров в заблуждение о причинах своей отставки.

Экс-главу McDonald’s обвинили в обмане инвесторов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывший генеральный директор McDonald’s лишился поста в 2019 году из-за любовных связей с подчиненными. Он руководил компанией с 2015 года.

В McDonald’s накануне заявили, что уволили Истербрука и подали в суд на него за неправомерные действия. Сам топ-менеджер не комментирует обвинение.

Ранее он вернул отступные в размере 105 млн долларов и заплатил штраф в размере 400 тыс. долларов, пишет The Wall Street Journal.

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