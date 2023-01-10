Экс-главу McDonald’s обвинили в обмане инвесторов

Комиссия по ценным бумагам начала расследование, поскольку считает, что Стив Истербрук ввёл акционеров в заблуждение о причинах своей отставки.

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Бывший генеральный директор McDonald’s лишился поста в 2019 году из-за любовных связей с подчиненными. Он руководил компанией с 2015 года.

В McDonald’s накануне заявили, что уволили Истербрука и подали в суд на него за неправомерные действия. Сам топ-менеджер не комментирует обвинение.