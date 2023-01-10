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23 минуты назад

Экс-главу McDonald's обвинили в обмане инвесторов

Лера Букина

Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США инициировала расследование в отношении бывшего президента корпорации McDonald's Стивена Истербрука. Она считает, что он ввел акционеров в заблуждение о причинах своей отставки в 2019 году, сообщает The Wall Street Journal.

Экс-главу McDonald’s обвинили в обмане инвесторов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сама компания также обвиняется в нарушении правил обнародования информации, которая связана с ее бывшим руководителем.

Бывшего генерального директора McDonald’s отправили в отставку в 2019 году из-за любовных связей с подчиненными. Он был главой компании около 4 лет.

Накануне в McDonald’s заявили, что уволили Истербрука, а также подали на него в суд «за его неправомерные действия». От комментариев топ-менеджер отказался.

Как стало известно, до этого Истербруку пришлось вернуть отступные в размере 105 млн долларов и заплатить штраф в размере 400 тыс. долларов.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на письмо главного исполнительного директора McDonald’s Криса Кемпчински к сотрудникам, сообщил о планах руководства компании сократить персонал. По его словам, руководство оценит «важность сохранения некоторых позиций и их укомплектованности персоналом», после чего будут приняты «непростые решения».

Компании,McDonald's,
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