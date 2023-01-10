Глава Uniper анонсировал свою отставку

Глава германской энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах собирается в течение года уйти в отставку на фоне национализации компании. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который опубликован во вторник.

"Маубах заявил о своей готовности оставаться на посту до тех пор, пока не будет найден подходящий преемник", - отмечается в релизе.

"Я убежден, что сейчас подходящее время, чтобы подготовить новую команду, которая войдет в правление и будет решать новые задачи после окончания стабилизационных мер", - заявил Маубах, который работает на этом посту с 29 марта 2021 года.

Также свою должность покинет директор по производственным вопросам Uniper Дэвид Брайсон.

Uniper до прекращения поставок по "Северному потоку" был крупнейшим импортером российского газа. После диверсии на трубопроводе компании потребовалась госпомощь.