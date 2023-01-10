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26 минут назад

Украинская сеть VARUS отказалась от продукции Bonduelle из-за работы компании в России

Газета.Ruиещё 1

Сеть украинских супермаркетов VARUS отказалась от продукции французской Bonduelle после отказа компании покидать российский рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сети.

Украинская сеть отказалась от продукции Bonduelle из-за работы компании в РФ
Фото: газета.ругазета.ру

«Несмотря на опровержение Bonduelle информации о поддержке российской армии, компания продолжает деятельность на рынке страны-агрессора», — заявили в VARUS, подчеркивая, что «прекращают реализацию продукции Bonduelle».

Другая сеть супермаркетов — NOVUS — также отказалась от продукции Bonduelle, не объясняя свое решение.

Ранее генеральный директор Bonduelle Гийом Деброс объявил, что компания в ближайшее время не собирается покидать российский рынок. По его словам, предприятие не хочет добавлять к геополитическому кризису еще и продовольственный. Поэтому у организации есть определенная ответственность по поставкам продуктов во все страны Центральной Азии, которые были произведены на заводах в России.

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