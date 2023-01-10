Украинская сеть отказалась от продукции Bonduelle из-за работы компании в РФ

Сеть украинских супермаркетов VARUS отказалась от продукции французской Bonduelle после отказа компании покидать российский рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сети.

Ранее генеральный директор Bonduelle Гийом Деброс объявил, что компания в ближайшее время не собирается покидать российский рынок. По его словам, предприятие не хочет добавлять к геополитическому кризису еще и продовольственный. Поэтому у организации есть определенная ответственность по поставкам продуктов во все страны Центральной Азии, которые были произведены на заводах в России.