В Польше из-за высоких цен на газ обанкротилась старейшая фабрика фарфора

Фабрика фарфора Krzysztof в Польше, проработавшая почти 200 лет, обанкротилась из-за высоких цен на газ. Об этом сообщает Wyborcza.

По данным издания, речь идет о заводе в Валбжихе. Помимо Krzysztof заявление о закрытии в районное управление труда города подал производитель керамической плитки Cersanite. Также предприятия проинформировали о массовых увольнениях.

На фарфоровой фабрике намерены уволить 70 человек. Некоторым из них выплатят сумму в размере трехмесячной заработной платы, а другим ее наоборот сократят до размера одного месяца деятельности.

«В обосновании компания заявила, что речь идет о прекращении хозяйственной деятельности, которая вызвана ситуацией на рынке газа. Речь идет о росте цен на сырье и отсутствии подписания контрактов на его поставку», — отмечается в тексте.