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39 минут назад

В Польше из-за высоких цен на газ обанкротилась старейшая фабрика фарфора

Елена Прошина

Фабрика фарфора Krzysztof в Польше, проработавшая почти 200 лет, обанкротилась из-за высоких цен на газ. Об этом сообщает Wyborcza.

В Польше из-за высоких цен на газ обанкротилась старейшая фабрика фарфора
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, речь идет о заводе в Валбжихе. Помимо Krzysztof заявление о закрытии в районное управление труда города подал производитель керамической плитки Cersanite. Также предприятия проинформировали о массовых увольнениях.

На фарфоровой фабрике намерены уволить 70 человек. Некоторым из них выплатят сумму в размере трехмесячной заработной платы, а другим ее наоборот сократят до размера одного месяца деятельности.

«В обосновании компания заявила, что речь идет о прекращении хозяйственной деятельности, которая вызвана ситуацией на рынке газа. Речь идет о росте цен на сырье и отсутствии подписания контрактов на его поставку», — отмечается в тексте.

Krzysztof основали в 1831 году, но производить фарфор на заводе начали еще в 1820 году. По мнению пресс-секретаря валбжиского магистрата Эдуарда Шевчака, с ликвидацией фабрики «заканчивается эпоха», поскольку она была последней из действующий предприятий данной направленности в Валбжихе.

Компании,
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