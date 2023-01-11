Популярная иностранная компания может вернуться в Россию

Летом 2023 года в России могут снова начать свою работу магазины с товарами спортивной одежды Puma, сообщают «Известия» со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости.

Речь идет о торговых центрах Москвы. Именно с ТЦ представители компании ведут переговоры и сообщают о перспективах открытия в городе монобрендовой розницы.

Согласно данным СПАРК, сейчас «Пума Рус» принадлежит двум собственникам из Австрии и Германии, и неясно, планируют ли они продать бизнес другому инвестору. При этом официально в Puma сообщили, что компания приостановила свою работу в РФ в прошлом марте и пока возобновлять ее не планирует.

Как уверяют эксперты, иностранные бренды, приостановившие продажи в России, несут большие потери — это может подтолкнуть их к возвращению на российский рынок или полностью отказаться от развития бизнеса в стране.