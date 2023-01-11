Назначен новый гендиректор «Почты России»

Пресс-служба «Почты России» сообщила об освобождении от должности генерального директора Максима Акимова. На его место назначен бывший глава «Национальной лотереи» Михаил Волков.

Фото: Пресс-служба «Почты России» Пресс-служба «Почты России»

Он начал занимать должность генерального директора по операционному управлению и розничной торговле в «Почте России» в 2017 году. Четыре года спустя Волкова назначили генеральным директором ООО «Спортивные Лотереи». В самом начале карьеры Волков работал в кредитных организациях.

Максима Акимова назначили гендиректором «Почты России» в начале 2020 года. Он сменил Николая Подгузова. Стратегия развития «Почты России» до 2030 года была обновлена в 2021 году. Планировалось увеличение срока доставки до двух дней уже к 2025 году, сокращение времени ожидания в очереди до 2 мин, ежегодное повышение оклада работников на 8%.

Кроме того, в планах было доведение числа пользователей мобильного приложения до 40 млн, а также получение прибыли в 600 млрд руб.