Назначен новый гендиректор «Почты России»

Пресс-служба «Почты России» сообщила об освобождении от должности генерального директора Максима Акимова. На его место назначен бывший глава «Национальной лотереи» Михаил Волков.
Он начал занимать должность генерального директора по операционному управлению и розничной торговле в «Почте России» в 2017 году. Четыре года спустя Волкова назначили генеральным директором ООО «Спортивные Лотереи». В самом начале карьеры Волков работал в кредитных организациях.
Максима Акимова назначили гендиректором «Почты России» в начале 2020 года. Он сменил Николая Подгузова. Стратегия развития «Почты России» до 2030 года была обновлена в 2021 году. Планировалось увеличение срока доставки до двух дней уже к 2025 году, сокращение времени ожидания в очереди до 2 мин, ежегодное повышение оклада работников на 8%.
Кроме того, в планах было доведение числа пользователей мобильного приложения до 40 млн, а также получение прибыли в 600 млрд руб.
Однако в прошлом году было зафиксировано увеличение суммарного убытка «Почты России» в шесть раз год к году, до 19,5 млрд руб.