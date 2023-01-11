Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

У «Почты России» сменился гендиректор

Лера Букина

Пресс-служба «Почты России» сообщила об освобождении от должности генерального директора Максима Акимова. На его место назначен бывший глава «Национальной лотереи» Михаил Волков.

Назначен новый гендиректор «Почты России»
Фото: Пресс-служба «Почты России»Пресс-служба «Почты России»

Он начал занимать должность генерального директора по операционному управлению и розничной торговле в «Почте России» в 2017 году. Четыре года спустя Волкова назначили генеральным директором ООО «Спортивные Лотереи». В самом начале карьеры Волков работал в кредитных организациях.

Максима Акимова назначили гендиректором «Почты России» в начале 2020 года. Он сменил Николая Подгузова. Стратегия развития «Почты России» до 2030 года была обновлена в 2021 году. Планировалось увеличение срока доставки до двух дней уже к 2025 году, сокращение времени ожидания в очереди до 2 мин, ежегодное повышение оклада работников на 8%.

Кроме того, в планах было доведение числа пользователей мобильного приложения до 40 млн, а также получение прибыли в 600 млрд руб.

Однако в прошлом году было зафиксировано увеличение суммарного убытка «Почты России» в шесть раз год к году, до 19,5 млрд руб.

Компании,Максим Акимов,Михаил Волков,Николай Подгузов,Почта России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители