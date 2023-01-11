Россияне оформили рекордный объем ипотеки в конце 2022 года

Крупнейшие российские банки в конце прошлого года выдали рекордное число жилищных займов. В начале 2023 года вырос интерес россиян к льготной ипотеке.

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Крупнейшие российские банки — «Сбер» и ВТБ — рассказали о рекордных выдачах ипотеки за декабрь 2022 года, пишет «Интерфакс».

За это время клиенты Сбербанка оформили жилищных кредитов более чем на 382 миллиарда ₽, из них 218 миллиардов ₽ пришлось на «вторичку», 141 миллиард ₽ — на первичное жильё, ещё 17 миллиардов ₽ — на частные дома.

ВТБ выдал 24,5 тысячи ипотечных займов на 130 миллиардов ₽. Эксперты банка связывают такой спрос с сезонным ростом активности, специальными предложениями застройщиков и завершением прежних условий льготной ипотеки — ставка по ней увеличилась с 7% до 8% годовых.