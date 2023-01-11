Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

Россияне оформили рекордный объём ипотеки в декабре 2022 года

Сравни.ру

Крупнейшие российские банки в конце прошлого года выдали рекордное число жилищных займов. В начале 2023 года вырос интерес россиян к льготной ипотеке.

Россияне оформили рекордный объем ипотеки в конце 2022 года
Фото: ТАССТАСС

Крупнейшие российские банки — «Сбер» и ВТБ — рассказали о рекордных выдачах ипотеки за декабрь 2022 года, пишет «Интерфакс».

За это время клиенты Сбербанка оформили жилищных кредитов более чем на 382 миллиарда ₽, из них 218 миллиардов ₽ пришлось на «вторичку», 141 миллиард ₽ — на первичное жильё, ещё 17 миллиардов ₽ — на частные дома.

ВТБ выдал 24,5 тысячи ипотечных займов на 130 миллиардов ₽. Эксперты банка связывают такой спрос с сезонным ростом активности, специальными предложениями застройщиков и завершением прежних условий льготной ипотеки — ставка по ней увеличилась с 7% до 8% годовых.

В первые дни 2023 года, несмотря на праздники, россияне проявили интерес к льготной ипотеке. Количество заявок оказалось выше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали «Коммерсанту» представители банков.

Компании,Коммерсант,Банк ВТБ,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители