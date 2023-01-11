Дуров встретился с лидерами ОАЭ

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с руководством ОАЭ. РБК обратило внимание на совместные фото Дурова с лидерами ОАЭ, опубликованные двоюродным братом шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.
Дуров живет Дубае, там же находится штаб-квартира Telegram. Весной 2022-го СМИ сообщили, что он получил гражданство ОАЭ.
Дуров рассказывал, что Дубай привлек его наличием свободной экономической зоны. Он подчеркивал, что в западном мире многие люди не понимают, «насколько сильно налоги ограничивают их возможности».
Дуров уже встречался с Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом в 2021 году.
Сообщалось, что на встрече Дуров выразил признательность за сформированное в Дубае «видение динамичного технологического сообщества», которое помогло развитию инноваций и предпринимательства «далеко за пределами» города.