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39 минут назад

Украина потребовала от международных банков покинуть Россию

Елена Прошина

Национальный банк Украины опубликовал заявление, в котором потребовал от мировых международных банков окончательно уйти из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украина потребовала от международных банков покинуть Россию
Фото: ТАССТАСС

«Международные банки должны наконец-то реализовать свои заявления и выйти с российского рынка», – сказано в заявлении.

Регулятор также отмечает, что неоднократно обращался к международному финансовому сообществу с призывом остановить деятельность на территории России и Белоруссии. «Оценивая ситуацию на одиннадцатом месяце войны, Национальный банк констатирует отсутствие прогресса для принятия окончательных решений по выходу с российского рынка», – говорится в заявлении регулятора.

В Нацбанке также добавили, что обладают информацией о предоставлении некоторыми международными банками льготных условий кредитования для участников СВО, а также использования ими названий ДНР И ЛНР. Украинский Национальный банк считает, что это является свидетельством расхождения в заявлениях международных финансовых организаций и фактического состояния дел.

Ранее Украина вышла из соглашения с Россией о торговых представительствах.

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