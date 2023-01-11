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37 минут назад

Назван срок продажи заводов IKEA в России

Lenta.ru

Сделку по продаже заводов шведского ретейлера IKEA в России планируют закрыть в первой половине 2023 года. Срок продажи активов назвали в международном подразделении компании, передают «Известия».

Назван срок продажи заводов IKEA в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наша цель — завершить продажу в первой половине 2023 года. Согласно правилам и положениям, сделка подлежит согласованию с правительством», — рассказали в IKEA. В компании не уточнили, кто претендует на активы.

В июле губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что на заводы IKEA претендуют несколько российских компаний. Среди них есть как серьезные организации, так и непрофильные инвесторы. Никитин отметил, что заводы ретейлера — два предприятия с глубоким и серьезным производственным циклом, поэтому власти рассчитывают, что новый владелец будет иметь соответствующий опыт.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов допустил, что IKEA может продать заводы в России со скидкой в 50-60 процентов. По его словам, продать производство по рыночной цене, которая была актуальна до начала спецоперации, вряд ли получится.

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