Обанкротившаяся криптобиржа FTX восстановила доступ к $5 млрд

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX восстановила доступ к $5 млрд в криптовалюте и наличных деньгах. Об этом в среду сообщил телеканал CNBC со ссылкой на адвоката компании Эндрю Дитдериха.

По его данным, FTX смогла вернуть себе ликвидные активы на сумму $5 млрд. Дитдерих не уточняет, как именно бирже удалось вернуть средства и куда они будут направлены в дальнейшем.

Согласно информации телеканала, общая сумма задолженности FTX перед кредиторами составляет около $8 млрд, $3,5 млрд заморожены на счетах Комиссии по ценным бумагам Багамских островов.

В начале ноября 2022 года FTX сообщила, что подала заявление о банкротстве, а ее глава Сэм Бэнкман-Фрид подал в отставку. В декабре Комиссия по ценным бумагам и биржам США, являющаяся надзорным органом, регулирующим рынок ценных бумаг, предъявила Бэнкману-Фриду обвинения в обмане инвесторов. Ведомство утверждало, что криптобиржа получила $1,8 млрд от инвесторов, а затем эти средства были переведены в частный хедж-фонд, который принадлежит бизнесмену.