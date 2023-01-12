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1 час назад

Microsoft разрешила своим сотрудникам брать неограниченные отпуска

Газета.Ruиещё 1

Microsoft анонсировала обновление корпоративной политики, которое отменит лимит на количество оплачиваемых дней отпуска в год. Об этом сообщает издание The Verge.

В Microsoft отменили лимит на отпускные дни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Обновление вступит в силу 16 января 2023 года. После этого дня сотрудники Microsoft смогут брать выходные дни по своему усмотрению, а новоприбывшим работникам не придется копить отпускные дни.

Подчеркивается, что действие новой политики распространяется исключительно на штатных работников. На «льготу» не смогут претендовать сотрудники с почасовой ставкой и работники, проживающие за пределами США.

Несмотря на отмену лимита на отпуск, Microsoft сохранит 10 ежегодных оплачиваемых дней в честь государственных праздников, 10 оплачиваемых больничных дней, а также отгулы по причине утраты близкого человека, психологических проблем или участия в суде присяжных.

В The Verge отметили, что Microsoft – не первая американская IT-компания, отказавшаяся от лимита на отпускные дни. Прежде аналогичную политику ввели Netflix, LinkedIn, Oracle и SalesForce.

Компании,Netflix,Oracle,Microsoft,
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