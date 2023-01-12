В Microsoft отменили лимит на отпускные дни

Microsoft анонсировала обновление корпоративной политики, которое отменит лимит на количество оплачиваемых дней отпуска в год. Об этом сообщает издание The Verge.

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Обновление вступит в силу 16 января 2023 года. После этого дня сотрудники Microsoft смогут брать выходные дни по своему усмотрению, а новоприбывшим работникам не придется копить отпускные дни.

Подчеркивается, что действие новой политики распространяется исключительно на штатных работников. На «льготу» не смогут претендовать сотрудники с почасовой ставкой и работники, проживающие за пределами США.

Несмотря на отмену лимита на отпуск, Microsoft сохранит 10 ежегодных оплачиваемых дней в честь государственных праздников, 10 оплачиваемых больничных дней, а также отгулы по причине утраты близкого человека, психологических проблем или участия в суде присяжных.