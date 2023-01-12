Дочь президента LVMH Арно стала новым главой Cristian Dior

Дочь президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно – Дельфин – назначена руководителем Christian Dior Couture. Об этом говорится на сайте конгломерата.
Напомним, что Бернар Арно занимает первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира. Дельфин осуществляла контроль над всей производственной деятельностью на протяжении 10 лет. Она является старшей из пяти детей предпринимателя.
Пьетро Беккари назначен президентом - генеральным директором Louis Vuitton. Он руководил Christian Dior Couture с 2018 года.
Также стало известно о судьбе главы Louis Vuitton Майкла Берка, который возглавлял корпорацию 10 лет. Как отмечается, он будет вести деятельность «под началом Арно». Подчеркивается, что изменения вступают в силу в феврале.
Группа LVMH существует на рынке с 1987 года. Ее капитализация оценивается примерно в €340 млрд.
Ранее сообщалось, что, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск лишился первого места в рейтинге Real Time Billionaires. Теперь он находится на второй строчке. Предприниматель уступил место главе LVMH Бернару Арно и его семье.