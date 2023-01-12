Ozon открыл сортировочный центр в Киргизии

Онлайн-ретейлер Ozon запустил сортировочный центр и представительство в Бишкеке, столице Киргизии. Об этом говорится в сообщении компании.

Это уже третья страна СНГ, где компания локализует бизнес на базе собственной логистической инфраструктуры: с 2021 года Ozon развивает бизнес в Белоруссии и Казахстане. Как показывает опыт Ozon в этих странах, запуск логистических объектов в регионе позволяет кратно увеличить число продавцов на площадке и повысить объемы продаж, отметили в компании.