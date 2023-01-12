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34 минуты назад

Ozon открыл сортировочный центр и представительство в Киргизии

ТАСС

Онлайн-ретейлер Ozon запустил сортировочный центр и представительство в Бишкеке, столице Киргизии. Об этом говорится в сообщении компании.

Ozon открыл сортировочный центр в Киргизии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В рамках развития международного бизнеса Ozon запустил сортировочный центр в Бишкеке", - говорится в сообщении.

Также компания открыла представительство в столице Киргизии, указали в Ozon.

Это уже третья страна СНГ, где компания локализует бизнес на базе собственной логистической инфраструктуры: с 2021 года Ozon развивает бизнес в Белоруссии и Казахстане. Как показывает опыт Ozon в этих странах, запуск логистических объектов в регионе позволяет кратно увеличить число продавцов на площадке и повысить объемы продаж, отметили в компании.

Ozon - мультикатегорийный маркетплейс и одна из крупнейших интернет-компаний в России.

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