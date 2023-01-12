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25 минут назад

ФАС оштрафовала «Эвалар» за ненадлежащую рекламу лекарства

Елена Прошина

Федеральная антимонопольная служба России привлекла фармацевтическую компанию «Эвалар» к административной ответственности за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата «Гинкоум» и наложила штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС оштрафовала «Эвалар» за ненадлежащую рекламу лекарства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ФАС отметили, что получили жалобу на рекламу «Гинкоум», которую показывали в эфире телеканалов «Россия 1» и «НТВ». В ней производитель гарантировал «положительное действие препарата и его эффективность в лечении заболеваний вен и крови».

«Комиссия ФАС России признала рекламу "Гинкоум" ненадлежащей. В соответствии с законодательством реклама лекарственного препарата не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий», — говорится в сообщении.

В связи с этим ФАС выдала «Эвалар» предписание о прекращении нарушения Закона о рекламе и наложила на компанию штраф в размере 300 тысяч рублей. В ведомстве напомнили, что в 2019 году уже привлекали компанию к административной ответственности за ненадлежащую рекламу «Гинкоум».

Компании,ФАС России,
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