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17 минут назад

Бывший гендиректор FTX обвинил главу Binance в банкротстве криптобиржи

Fomo

Совсем недавно скандально известный экс-глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид опубликовал новое заявление, в котором он представил свою версию причины банкротства криптобиржи. Причем согласно его мнению, в банкротстве компании виноват глава Binance Чанпэн Чжао, который воспользовался рецессией рынка криптовалют и спровоцировал крах Alameda Research, что в итоге привело краху FTX, поскольку компания имела крупную позицию на криптобирже. В то же время, Бэнкман-Фрид уверен, что в случае невмешательства Binance, Alameda удержалась бы на плаву даже после падения рынка на 80%.

Бывший гендиректор FTX обвинил главу Binance в банкротстве криптобиржи
Фото: FomoFomo

При этом бывший CEO FTX утверждает, что даже сейчас активы организации способны почти полностью вернуть все средства своим клиентам. Сэм Бэнкман-Фрид заверяет, что компания так бы и поступила, но на нее специально оказывали давление для того, чтобы она заявила о своем банкротстве. При этом, как заявил бывший гендиректор криптобиржи, FTX US и вовсе полностью платежеспособна и он понятия не имеет, почему ликвидаторы американского филиала компании до сих пор не возместили все потери жертвам краха в США.

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