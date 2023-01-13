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1 час назад

Вознаграждение главы Apple в 2023 году снизится на 40%

ТАССиещё 1

Генеральный директор компании Apple Тим Кук в 2023 году получит $49 млн, что более чем на 40% меньше, чем в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные, поступившие в четверг в электронную базу Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Главе Apple Тиму Куку срезали зарплату на 40%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Общая намеченная сумма вознаграждения господина Кука в 2023 году составит $49 млн, что более чем на 40% меньше целевого общего вознаграждения в 2022 году", - говорится в уведомлении компании.

Профильный комитет Apple при составлении документа принимал во внимание отзывы акционеров, деятельность компании и "рекомендацию господина Кука скорректировать его вознаграждение в свете полученных откликов". Глава корпорации одобрил решение комитета сократить размер его вознаграждения, "признав выдающиеся лидерские качества господина Кука".

В прошлом году глава Apple получил чуть менее $83 млн акциями, $12 млн премиальных и $3 млн в виде зарплаты. Количество ценных бумаг, которые получает Кук, зависит от результатов деятельности компании.

Основанная в 1976 году Apple производит iPhone, iPad, iMac, MacBook и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире.

Компании,Тим Кук,Apple,
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