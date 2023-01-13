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49 минут назад

Калужскому заводу отказали в регистрации замены Jagermeister

Sostav.ruиещё 1

Калужский ликёро-водочный завод «Кристалл» («КЛВЗ Кристалл»), выпустивший замену Jagermeister, столкнулся с проблемой при его регистрации. Роспатент счёл обозначение Alter Heiler сходным до степени смешения с немецким брендом, сообщает «Коммерсант».

Калужскому заводу отказали в регистрации замены Jagermeister
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

Роспатент решил, что обозначение не может быть зарегистрировано как товарный знак по классу алкогольных напитков. В «КЛВЗ Кристалл» заявили, что будут обжаловать решение, так как правом на словесный товарный знак Alter Heiler «КЛВЗ Кристалл» владеет с апреля 2021 года.

«КЛВЗ Кристалл» собирался выпускать 300 360 тыс. дал травяных ликеров Alter Heiler и Konig Heiler в год. Однако, в декабре стало известно, что производитель Jagermeister — Mast-Jagermeister — препятствует продаже российской продукции, требуя от сетей вывести её из оборота, называя «контрафактом». Тогда «КЛВЗ Кристалл» обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить действия представителей Mast-Jagermeister, указывая, что ликёр Alter Heiler — результат собственных трехлетних разработок.

Партнер Semenov & Pevzner Юлия Ярных считает, что «КЛВЗ Кристалл», скорее всего, будет акцентировать внимание на отличиях, например, в названии и изобразительных элементах. Однако, эксперты не исключают, что решение Роспатента может привести к изменению дизайна. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что это вряд ли скажется на продажах Alter Heiler, так как потребители этого продукта и Jagermeister не пересекаются.

Напомним, Jagermeister попал в перечень товаров, разрешенных в России к параллельному импорту.

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