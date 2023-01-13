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30 минут назад

FT: Vodafone решила сократить сотни сотрудников в целях экономии

ТАСС

Британская телекоммуникационная компания Vodafone планирует уволить сотни сотрудников в целях оптимизации расходов. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Vodafone сократит сотни сотрудников в целях экономии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их словам, большинство сокращений, которые станут крупнейшими за последние пять лет, ожидаются в штаб-квартире одного из крупнейших провайдеров в Лондоне. Прошлый год, по данным издания, оказался наиболее сложным для Vodafone, в частности, из-за возросших цен на энергоносители и роста процентных ставок. В этой связи инвесторы потребовали от компании избавиться от малоэффективных подразделений и децентрализовать глобальные операции в целях оптимизации расходов.

В конце прошлого года главный исполнительный директор Vodafone Ник Рид ушел в отставку на фоне падения акций и возможных предстоящих сокращений сотрудников. Компанию временно возглавила Маргерите Делла Вале.

Vodafone, в которой трудятся около 104 тыс. сотрудников по всему миру и 9,4 тыс. в Соединенном Королевстве, ранее объявила о планах уменьшить расходы на €1 млрд к 2026 году. Согласно оценкам на 2023 год, ее доходы вырастут на 2%, до €22,9 млрд.

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