Vodafone сократит сотни сотрудников в целях экономии

Британская телекоммуникационная компания Vodafone планирует уволить сотни сотрудников в целях оптимизации расходов. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, большинство сокращений, которые станут крупнейшими за последние пять лет, ожидаются в штаб-квартире одного из крупнейших провайдеров в Лондоне. Прошлый год, по данным издания, оказался наиболее сложным для Vodafone, в частности, из-за возросших цен на энергоносители и роста процентных ставок. В этой связи инвесторы потребовали от компании избавиться от малоэффективных подразделений и децентрализовать глобальные операции в целях оптимизации расходов.

В конце прошлого года главный исполнительный директор Vodafone Ник Рид ушел в отставку на фоне падения акций и возможных предстоящих сокращений сотрудников. Компанию временно возглавила Маргерите Делла Вале.