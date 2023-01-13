Работодателей обязали отчитываться о зарплате бюджетников

Работодатели с начала этого года должны будут ежемесячно отчитываться Минтруду о зарплате работников бюджетной сферы, сообщил в пятницу министр труда и социальной защиты Антон Котяков по итогам совещания межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда.

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"С 1 января 2023 года введена обязанность ежемесячно предоставлять информацию о заработной плате работников бюджетной сферы государственными и муниципальными учреждениями образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы для оперативного мониторинга исполнения майских указов президента", - приводят слова Котякова в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2022 года провел совещание с членами правительства, на котором поручил провести индексацию зарплат работников бюджетной сферы в январе 2023 года. Как подчеркнул глава государства, власти не намерены отказываться от установленных ранее целевых показателей по уровню зарплат бюджетников, а финансовая ситуация позволяет выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме.