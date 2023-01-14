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1 час назад

Apple больше не в ТОП-100 лучших мест для работы

Ferra.ru

Больше 10 лет Apple считалась одной из лучших компаний для работы, поскольку всегда занимала место в ТОП-100 лучших мест для работы по версии Glassdoor. Но не в этом году: в рейтинге Glassdoor за 2023 год Apple больше нет.

Apple больше не в ТОП-100 лучших мест для работы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В 2021 году Apple занимала 31 место, в 2022 году она значительно снизила свои позиции, уже до 56 места, а в этом и вовсе пропала из него.

Рейтинг Glassdoor основан на отзывах, размещенных сотрудниками этих компаний на платформе. Для составления рейтинга 2023 года Glassdoor проанализировал "сотни тысяч" компаний с не менее чем 1 000 сотрудников в период с октября 2021 по октябрь 2022 года.

Ведущий экономист Glassdoor Дэниел Чжао говорит, что отсутствие Apple в рейтинге этого года "довольно поразительно", поскольку она никогда не покидала список за последнее десятилетие. Экономист утверждает, что в последние годы Apple столкнулась с проблемами в обращении со своими сотрудниками, особенно после пандемии COVID-19. Компания, например, ввела более строгую политику удаленной работы, чем другие компании Кремниевой долины. Многие ключевые сотрудники покинули компанию после того, как она обязала их работать лично не менее трех дней в неделю.

Компании,Apple,
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