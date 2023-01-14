Wildberries в Белоруссии перестал взимать плату за возврат товара

Интернет-магазин Wildberries в Белоруссии после предписания властей перестал взимать плату за возврат не подошедшего товара. Об этом сообщило белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Чиновники отметили, что к ним поступило большое количество жалоб потребителей из-за «неправомерного взимания платы за возврат товара».
После этого была проведена работа с интернет-продавцом о необходимости соблюдения действующего законодательства о защите прав потребителей
«С сегодняшнего дня отменена плата за возврат не подошедшего товара. Информация об этом также размещена в личных кабинетах пользователей и на сайте интернет-магазина в разделе "Уведомления"», - сообщает МАРТ.
Списанные ранее денежные средства за возврат товара будут возвращены потребителям до 17 марта 2023 включительно.
Ранее Генпрокуратуру РФ попросили проверить и наказать онлайн-маркетплейсы Wildberries и Ozon за продажу товаров украинской киберспортивной команды NaVi, которая оказывает финансовую помощь ВСУ.