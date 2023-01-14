Wildberries в Белоруссии перестал взимать плату за возврат товара

Интернет-магазин Wildberries в Белоруссии после предписания властей перестал взимать плату за возврат не подошедшего товара. Об этом сообщило белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

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Чиновники отметили, что к ним поступило большое количество жалоб потребителей из-за «неправомерного взимания платы за возврат товара».

После этого была проведена работа с интернет-продавцом о необходимости соблюдения действующего законодательства о защите прав потребителей

«С сегодняшнего дня отменена плата за возврат не подошедшего товара. Информация об этом также размещена в личных кабинетах пользователей и на сайте интернет-магазина в разделе "Уведомления"», - сообщает МАРТ.

Списанные ранее денежные средства за возврат товара будут возвращены потребителям до 17 марта 2023 включительно.