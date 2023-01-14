КамАЗ объявил о резком увеличении заработной платы. По данным автогиганта средняя зарплата работников в 2022 году увеличилась на 16 процентов по сравнению с предыдущим годом и достигла 59 813 рублей. Рост по сравнению с 2020 годом — без малого 38 процентов, ведь два года назад сотрудник КамАЗа получал в среднем 43 570 рублей. Кроме того, с 1 января увеличены компенсации на питание; по итогам прошлого года работникам выплатили тринадцатую зарплату.

Пресс-служба КамАЗа отмечает, что зарплаты на автогиганте растут быстрее, чем в среднем в Набережных Челнах. Заботиться о персонале позволяют успешные финансовые результаты 2022 года: по оценке Сергея Когогина, чистая прибыль составит более пяти миллиардов рублей, а всего завод выпустит без малого 44 тысячи грузовиков.

Средний сотрудник КамАЗа зарабатывает больше коллеги с АвтоВАЗа. По данным на август 2022 года, среднемесячный оклад работников Волжского автозавода составляет 47 832 рублей, то есть на ключевом автомобильном предприятии Самарской области зарплаты примерно на четверть ниже, чем на градообразующем заводе Набережных Челнов.