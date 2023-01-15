WSJ: Иран решил прекратить дешевые поставки нефти для Сирии

Анонимные источники американского издания WSJ заявили, что власти Ирана решили увеличить стоимость нефти для Сирии и прекратить дешевые поставки.
По данным источников, знакомых с ситуацией, цена вырастет до 70 долларов за баррель и более.
Кроме того, Иран якобы отказался от новых поставок в кредит и попросил Сирию о предоплате за новые поставки нефти.
По данным издания, представитель Союза экспортеров нефти Хамида Хоссейни отметил, что Иран находится под санкциями и не может себе позволить делиться нефтью.
Статью WSJ под заголовком «Иран ограничивает поставки дешевой нефти в Сирию, оставляя союзника в момент кризиса» пока не комментировали официальные лица Ирана и Сирии.
Данная информация появилась спустя сутки после известия о том, что Иран намерен поставить около 132,8 тыс. тонн дизельного топлива в Ливан через Сирию.