WSJ: Иран решил прекратить дешевые поставки нефти для Сирии

Анонимные источники американского издания WSJ заявили, что власти Ирана решили увеличить стоимость нефти для Сирии и прекратить дешевые поставки.

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По данным источников, знакомых с ситуацией, цена вырастет до 70 долларов за баррель и более.

Кроме того, Иран якобы отказался от новых поставок в кредит и попросил Сирию о предоплате за новые поставки нефти.

По данным издания, представитель Союза экспортеров нефти Хамида Хоссейни отметил, что Иран находится под санкциями и не может себе позволить делиться нефтью.

Статью WSJ под заголовком «Иран ограничивает поставки дешевой нефти в Сирию, оставляя союзника в момент кризиса» пока не комментировали официальные лица Ирана и Сирии.