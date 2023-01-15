У берегов Египта обнаружили газовое месторождение

Итальянская нефтегазовая компания Eni рассказала об обнаружении нового газового месторождения у берегов Египта. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу концерна.

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«Eni объявляет о значительном открытии нового газового месторождения в разведочной скважине Nargis-1, расположенной в концессии шельфа Наргис в восточном Средиземном море, на шельфе Египта», - уточнили в пресс-службе.

В Eni пояснили, что существующие объекты инфраструктуры компании в регионе позволят разрабатывать это месторождение.

Уточняется, что в 2016 году итальянская компания открыла крупнейшее газовое месторождение Zohr на шельфе Египта площадью 231 кв. км.