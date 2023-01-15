У берегов Египта обнаружили газовое месторождение

Итальянская нефтегазовая компания Eni рассказала об обнаружении нового газового месторождения у берегов Египта. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу концерна.
«Eni объявляет о значительном открытии нового газового месторождения в разведочной скважине Nargis-1, расположенной в концессии шельфа Наргис в восточном Средиземном море, на шельфе Египта», - уточнили в пресс-службе.
В Eni пояснили, что существующие объекты инфраструктуры компании в регионе позволят разрабатывать это месторождение.
Уточняется, что в 2016 году итальянская компания открыла крупнейшее газовое месторождение Zohr на шельфе Египта площадью 231 кв. км.
Ранее глава Eni Клаудио Дескальци сообщил, что для снижения цен на энергоресурсы следует увеличить объемы добычи. Он добавил, что в настоящее время это практически невозможно.