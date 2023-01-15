Форум в Давосе пройдет без российских бизнесменов

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе не будет российских и китайских бизнесменов. Об этом сообщает Bloomberg.

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«Не так давно российские миллиардеры были неотъемлемым атрибутом Давоса, таким же обыденным, как пуховики Moncler. В этом году их не будет вовсе. Конфликт на Украине и остракизм, которому Россия подверглась со стороны Запада, фактически изгнали олигархов», - пишет агентство.

По уверению организаторов, в нынешнем году на мероприятие зарегистрировалось 116 миллиардеров. Это на 40% больше, чем 10 лет назад.

Больше всего бизнесменов (33) приедет из США. Например, приглашены главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон, Ларри Финк из BlackRock Inc. и Стив Шварцман из Blackstone Inc.

Индия будет представлена 13 миллиардерами. На форум обещал прибыть угольный магнат Гаутам Адани, состояние которого в 2022 году выросло на 44 млрд долларов.

Приедет и значительное количество миллиардеров из стран Персидского залива.

При этом на форуме не будет ни одного бизнесмена из Китая.