Форум в Давосе пройдет без российских бизнесменов

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе не будет российских и китайских бизнесменов. Об этом сообщает Bloomberg.
«Не так давно российские миллиардеры были неотъемлемым атрибутом Давоса, таким же обыденным, как пуховики Moncler. В этом году их не будет вовсе. Конфликт на Украине и остракизм, которому Россия подверглась со стороны Запада, фактически изгнали олигархов», - пишет агентство.
По уверению организаторов, в нынешнем году на мероприятие зарегистрировалось 116 миллиардеров. Это на 40% больше, чем 10 лет назад.
Больше всего бизнесменов (33) приедет из США. Например, приглашены главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон, Ларри Финк из BlackRock Inc. и Стив Шварцман из Blackstone Inc.
Индия будет представлена 13 миллиардерами. На форум обещал прибыть угольный магнат Гаутам Адани, состояние которого в 2022 году выросло на 44 млрд долларов.
Приедет и значительное количество миллиардеров из стран Персидского залива.
При этом на форуме не будет ни одного бизнесмена из Китая.
Ранее сообщалось, что глобалистская элита массово прибывает в Давос на частных самолетах. Тем самым она «демонстрирует возмутительное лицемерие», поскольку в других местах призывает простых людей не использовать авиаперелеты, чтобы спасти планету.