В США рассказали, по какой цене поставят газ "к порогу Европы"

Руководитель крупнейшего производителя газа в США — EQT — Тоби Райс заявил, что Штаты готовы обеспечить поставку природного газа в Европу по цене $12/Mmbtu, но для этого нужно заключить долгосрочные контракты. Об этом сообщает РБК. По его словам, Штаты могут поставлять газ в Европу за подобную цену (около $380 за тысячу кубометров), что будет означать цену газа в США в $4 за Mmbtu. Райс утверждает, что подобная стоимость стала бы великолепной сделкой, особенно по сравнению с текущими $20 за Mmbtu.