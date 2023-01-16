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1 час назад

В США рассказали, по какой цене поставят газ "к порогу Европы"

Газета.Ru

Руководитель крупнейшего производителя газа в США — EQT — Тоби Райс заявил, что Штаты готовы обеспечить поставку природного газа в Европу по цене $12/Mmbtu, но для этого нужно заключить долгосрочные контракты. Об этом сообщает РБК. По его словам, Штаты могут поставлять газ в Европу за подобную цену (около $380 за тысячу кубометров), что будет означать цену газа в США в $4 за Mmbtu. Райс утверждает, что подобная стоимость стала бы великолепной сделкой, особенно по сравнению с текущими $20 за Mmbtu.

В США рассказали, по какой цене поставят газ "к порогу Европы"
Фото: Lukasz Szelemej/APLukasz Szelemej/AP

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что европейская промышленность должна выдержать нынешние цены на газ, которые снизились до уровня января 2022 года. Как рассказала еврокомиссар по энергетике, в результате сокращения зависимости от российского газа Евросоюз (ЕС) в 2022 году нарастил объем поставок топлива в виде сжиженного природного газа (СПГ) с 81 млрд куб. м в 2021 году до 134 млрд куб. м. В основном закупки производили у США.

Также ЕС увеличил импорт из Норвегии, Великобритании, Азербайджана.

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