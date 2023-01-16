Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
5 часов назад

«Ъ»: уход Coca-Cola и Pepsi привел к снижению объема газировки в России

Газета.Ruиещё 1

Уход крупнейших мировых производителей газированной воды — американских Coca-Cola и Pepsi — привел к сокращению количества газировки на российском рынке. За прошедший год натуральные продажи газировки без сахара сократились почти на 10%, а ее доля упала до 8,5% рынка, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные компании NielsenIQ.

Раскрыты последствия ухода Coca-Cola и Pepsi из России
Фото: ТАССТАСС

«За 12 месяцев по ноябрь 2022 года продажи газированных напитков без сахара в РФ сократились на 9,8% в натуральном выражении год к году. В деньгах продажи увеличились на 3,6% из-за роста цен. Оборот всех газированных напитков за этот период снизился на 1,8% в объеме и вырос на 15,9% в деньгах. В результате доля напитков без сахара на рынке сократилась примерно до 8,5%», — говорится в материале.

В то же время противоположную динамику на российском рынке продемонстрировали газированные напитки без сахара. Их продажи с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года в объеме росли на 10,7%, а в денежном выражении — на 19,9% год к году. Вышеперечисленные тренды связаны с сокращением присутствия в России двух крупнейших производителей, уточняется в статье.

4 декабря РБК сообщил, что имитирующие Coca-Cola напитки российского производства, бутылка которых полностью совпадает с оригиналом этой газировки, появились в ряде розничных магазинов Москвы. Там были найдены двухлитровые бутылки с похожей на оригинальную этикеткой Coca-Cola, выпущенные 5 октября и 3 ноября 2022 года.

Компании,Coca-Cola,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители