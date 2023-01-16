Раскрыты последствия ухода Coca-Cola и Pepsi из России

«За 12 месяцев по ноябрь 2022 года продажи газированных напитков без сахара в РФ сократились на 9,8% в натуральном выражении год к году. В деньгах продажи увеличились на 3,6% из-за роста цен. Оборот всех газированных напитков за этот период снизился на 1,8% в объеме и вырос на 15,9% в деньгах. В результате доля напитков без сахара на рынке сократилась примерно до 8,5%», — говорится в материале.