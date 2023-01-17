Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
2 часа назад

«Газпром» вновь сократил прокачку газа через Украину

Газета.Ruиещё 3

В пресс-службе «Газпрома» рассказали РБК о новом снижении объема транзита российского газа через Украину. 17 января он был уменьшен почти на 8% — на 7,9%.

«Газпром» сократил прокачку газа через Украину
Фото: ТАССТАСС

Это не первое снижение объема транзита российского топлива через территорию Украины. 4 января 2022 года «Газпром» снизил транзит газа через Украину фактически на 10%, до 37, 8 млн кубометров. 5 января было поставлено 3,76 млн кубов газа, днем позже – 35,5 млн.

Транзитная ветка через Украину сейчас является единственным маршрутом поставок российского газа в Евросоюз. Поставки в настоящее время идут через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», сообщили РБК в пресс-службе «Газпрома».

После начала специальной военной операции РФ на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. На этом фоне Владимир Путин издал указ о переводе расчетов за поставки газа «недружественным странам» на рубли — пока с этой схемой согласны лишь несколько стран. Транзит газа через территорию Украины не прекращался, а «Газпром» продолжал поставки «в соответствии со всеми заключенными контрактами».

В Европе резко упали цены на газ

В декабре 2019 года российская и украинская стороны заключили контракт, рассчитанный на пять лет — до конца 2024 года. Общий объем прокачки по нему должен составить 225 млрд кубометров газа. При этом на 2021–2024 годы соглашение предусматривает по 40 млрд кубометров в год.

Компании,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители