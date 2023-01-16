Остановка производства Coca-Cola и Pepsi в России повлекла за собой резкое сокращение сегмента газированных напитков без сахара. Данные исследовательской компании NielsenIQ свидетельствуют о снижении натуральных продаж такой продукции почти на 10%, а также ее доли до 8,5% рынка год к году, пишет «Коммерсант».

К ноябрю 2022 года продажи газированных напитков без сахара в России упали на 9,8% в натуральном выражении год к году. При этом в денежном выражении продажи возросли в связи с ростом цен.

Оборот всех газированных напитков за этот период упал на 1,8% в штучном выражении и вырос на 15,9% - в денежном. Так, доля напитков без сахара на рынке упала приблизительно до 8,5%.

Раньше газированные напитки без сахара демонстрировали противоположные значения по продажам. В частности, в 2021 год увеличение продаж данных товаров оценивалось в 10,7%.

Ситуация обусловлена тем, что на рынке РФ решили остановить бизнес два крупных производителя.

Весной Coca-Cola сообщила, что приостанавливает деятельность в стране, а PepsiCo решила отказаться от разлива Pepsi, Mirinda и 7Up на территории РФ.