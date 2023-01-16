Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
4 часа назад

Названы последствия ухода из России Coca-Cola и Pepsi

Лера Букина

Остановка производства Coca-Cola и Pepsi в России повлекла за собой резкое сокращение сегмента газированных напитков без сахара. Данные исследовательской компании NielsenIQ свидетельствуют о снижении натуральных продаж такой продукции почти на 10%, а также ее доли до 8,5% рынка год к году, пишет «Коммерсант».

К ноябрю 2022 года продажи газированных напитков без сахара в России упали на 9,8% в натуральном выражении год к году. При этом в денежном выражении продажи возросли в связи с ростом цен.

В KFC и Burger King нашли замену ушедшей из России PepsiCo

Оборот всех газированных напитков за этот период упал на 1,8% в штучном выражении и вырос на 15,9% - в денежном. Так, доля напитков без сахара на рынке упала приблизительно до 8,5%.

Раньше газированные напитки без сахара демонстрировали противоположные значения по продажам. В частности, в 2021 год увеличение продаж данных товаров оценивалось в 10,7%.

Ситуация обусловлена тем, что на рынке РФ решили остановить бизнес два крупных производителя.

Весной Coca-Cola сообщила, что приостанавливает деятельность в стране, а PepsiCo решила отказаться от разлива Pepsi, Mirinda и 7Up на территории РФ.

«Мултон Партнерс» (ранее Coca-Cola HBC) теперь продает газированные напитки под марками «Добрый» и Rich, а PepsiCo — Evervess и «Русский дар».

Компании,Coca-Cola,Коммерсант,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители