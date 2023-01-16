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3 часа назад

«Вкусно - и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане

Лера Букина

В пресс-службе Министерства юстиции Казахстана сообщили о подаче владельцем сети ресторанов «Вкусно – и точка» заявки на регистрацию товарного знака в республике, передает агентство «Прайм» .

«Вкусно - и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет об ООО «Система ПБО».

Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания приняла решение прекратить деятельность под брендом McDonald's в Казахстане. Этому предшествовали проблемы, связанные с ограничениями поставок. Сетью в республике управляет ТОО «Food Solutions KZ. Заведения получат новое название.

В начале января рабочие начали демонтировать логотипы McDonald's со зданий ресторанов, работавших под этим брендом в Казахстане.

О возможности выхода «Вкусно - и точка» на рынок Казахстана высказывался представитель пресс-службы сети. Он заявил, что этого у компании в планах нет.

Компания McDonald's передала российский бизнес предпринимателю Александру Говору. Теперь новая сеть называется «Вкусно - и точка».

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц заявлял о приобретении в республике франшизы компании «Вкусно — и точка». По его словам, точки сети откроются в 2023 году.

Компании,Александр Говор,
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