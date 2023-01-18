В России закрывается сеть магазинов Westland

Сеть магазинов джинсовой одежды Westland, насчитывавшая ранее более 50 розничных точек в России, закрывается. Об этом ТАСС сообщил представитель сети на горячей линии.
"Сеть будет закрыта, как только товарные остатки будут распроданы", - сказал он.
По словам представителя Westland, ранее сеть насчитывала более 50 магазинов по всей России и продавала товар, произведенный в Китае. В настоящее время, по данным сайта компании, работают по одному магазину в Новосибирске, Омске, под Краснодаром, а также пять магазинов в Москве и области, один - в Санкт-Петербурге. Интернет-магазин компании не работает.
Раннее газета "Коммерсантъ" сообщила, что российская сеть магазинов джинсовой одежды Westland сворачивает деятельность со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости. Ассортимент Westland многие годы не менялся, из-за чего бренд мог растерять часть потребителей и не выдержать конкуренции. Также решение о закрытии могло стать следствием высокой долговой нагрузки компании и возможной потери интереса бенефициаров бизнеса к развитию Westland, поясняет издание.