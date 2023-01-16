В Италии начали проверки в отношении Eni из-за цен на бензин

Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) начало расследование с проверками в отношении пяти компаний, включая Eni, из-за цен на топливо. Об этом сообщается в понедельник в пресс-релизе антимонопольного управления.

"Сегодня Управление по конкуренции и рынку при содействии специального подразделения Финансовой гвардии провело проверки в офисах компаний Eni Spa, Esso Italiana Srl, Italiana Petroli Spa, Kuwait Petroleum Italia Spa и Tamoil Italia Spa. Разбирательство было начато <...> в связи с нарушениями, выявленными в отношении цен на топливо на заправочных станциях", - говорится в сообщении регулятора.

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В управлении, в частности, указали, что "во многих случаях имело место несоответствие между объявленной ценой и фактической взимаемой стоимостью".

В Италии цены на бензин и топливо вновь достигли рекордных показателей, преодолев отметку в €2 за литр, что является одним из самых высоких уровней в Европе. Непосредственная причина заключается в истечении срока действия введенных предыдущим правительством Марио Драги "скидок", которые позволяли удерживать стоимость топлива в розничной торговле на уровне €1,6-1,8. Пришедшее к власти в конце октября правительство Джорджи Мелони решило не продлевать эту меру, и цены сразу возросли. При этом начали предъявлять обвинения в адрес заправщиков и представителей сектора в том, что цены на топливо спекулятивно завышаются. На крупных трассах цена литра дизеля может достигать €2,5. На недавнем заседании Совмина было решено установить специальный контроль за "национальным потолком" цен на топливо. Силовым структурам поручено осуществлять этот контроль.

Премьер-министр Джорджа Мелони подвергается жесткой критике за то, что она не продлевает сдерживающие меры своего предшественника Драги. Однако, как она сама объяснила, у ее правительства нет экономических ресурсов для поддержания данной меры, поскольку две трети бюджета выделено на смягчение цен на энергоносители для компаний и семей.