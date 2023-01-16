Власти задумались об ограничении иностранного участия в маркетплейсах

Возможности участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут расшириться. Они, вероятно, смогут предъявлять специальные требования или вводить ограничения на работу торговых интернет-площадок с долей иностранных граждан в капитале свыше 49% или более 1/3 — в руководящем органе, сообщает РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Однако меры не распространят на капитал и граждан стран—членов союза. Корректировки могут быть внесены в соглашение об электронной торговле в ЕАЭС.

На прошлой неделе Министерством экономического развития был направлен документ в другие профильные ведомства и участникам рынка. Он будет направлен в Евразийскую экономическую комиссию при его согласовании в РФ. Там его подпишут Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

По словам представителя ведомства, сейчас данный вопрос пока обсуждают.

В 2021 году Россией Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией была утверждена «дорожная карта» для создания «благоприятных условий развития электронной торговли».