Создательницу стартапа Frank обвинили в мошенничестве на $175 млн

Банк JPMorgan Chase закрыл веб-сайт платформы финансовой помощи колледжам, после того как выяснилось, что основательница компании создала около 4 млн поддельных клиентских аккаунтов.
JPMorgan приобрел стартап Frank год назад. Это платформа, которая помогает студентам получить государственное финансирование на поступление в колледж. Его основательница Чарли Джевис тогда утверждала, что сервисом пользуется около 5 млн пользователей, что и стало для банка основной причиной покупки стартапа.
К тому же, сервис получал инвестиции от миллиардера Марка Роуэна. Теперь же JPMorgan утверждает, что его обманули, и у Frank на самом деле всего 300 тысяч активных аккаунтов. Еще год назад американская пресса взахлеб хвалила стартап, американская версия Forbes даже внесла Джевис в свой заветный список «30 до 30» для представителей финансовой индустрии.
В частности, банковский эксперт Хью Сон в эфире CNBC рассуждал, чем же так привлекателен Frank для такого гиганта индустрии как JPMorgan:
«Они получат платформу, которая уже довольно эффективно помогает студентам оплатить колледж. Там есть множество инструментов, основной из которых позволяет подать заявку на помощь государства. Также там можно получить скидки на учебные курсы, стажировки. По сути они получают платформу, которая уже нарастила довольно большую базу пользователей — около 5 млн аккаунтов. И с ее помощью JPMorgan хотят создать экосистему. Ведь сначала ты думаешь поступить в колледж, используешь их платформу, затем, если у тебя все получилось, тебе нужно подумать о создании банковского счета. А затем и завести кредитную карту. Так что это играв долгую, чтобы вовлечь людей в банковскую экосистему с юного возраста».
Надежды банка не оправдались, сервис для студентов оказался гораздо менее востребованным, чем заявляла его создательница. JPMorgan обвиняет 30 летнюю Чарли Джевис в накрутке аккаунтов. Она же подала ответный иск, в котором настаивает, что банк неправильно провел проверку актива и затеял судебное разбирательство, чтобы не платить ей многомиллионный бонус.