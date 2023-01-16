Создательницу стартапа Frank обвинили в мошенничестве на $175 млн

«Они получат платформу, которая уже довольно эффективно помогает студентам оплатить колледж. Там есть множество инструментов, основной из которых позволяет подать заявку на помощь государства. Также там можно получить скидки на учебные курсы, стажировки. По сути они получают платформу, которая уже нарастила довольно большую базу пользователей — около 5 млн аккаунтов. И с ее помощью JPMorgan хотят создать экосистему. Ведь сначала ты думаешь поступить в колледж, используешь их платформу, затем, если у тебя все получилось, тебе нужно подумать о создании банковского счета. А затем и завести кредитную карту. Так что это играв долгую, чтобы вовлечь людей в банковскую экосистему с юного возраста».