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2 часа назад

Доля России в капитале Евразийского банка развития снизится до 44,7%

Илья Родин

Совет Евразийского банка развития одобрил перераспределение уставного капитала финансовой организации между странами-участниками. Согласно решению совета, доля России снизится с 65,9% до 44,7% и будет равномерно перераспределена между остальными государствами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕАБР.

Доля России в капитале Евразийского банка развития снизится
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что решение было принято 30 декабря 2022 года. Часть принадлежащего РФ пакета, в который входит 321,1 тыс. акций, в оплаченном уставном капитале банка будет равномерно перераспределена.

«В результате доля Российской Федерации в ЕАБР снижается с 65, 9761% до 44,7878 %», - уточнили в пресс-службе.

В итоге, доли государств в уставном капитале распределятся следующим образом: Казахстан- 37,2865%, Армения - 4,2291%, Киргизия - 4,2291%, Белоруссия - 5,2121%, Таджикистан - 4,2555%.

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