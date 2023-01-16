Доля России в капитале Евразийского банка развития снизится

Совет Евразийского банка развития одобрил перераспределение уставного капитала финансовой организации между странами-участниками. Согласно решению совета, доля России снизится с 65,9% до 44,7% и будет равномерно перераспределена между остальными государствами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕАБР.