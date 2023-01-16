Доля России в капитале Евразийского банка развития снизится

Совет Евразийского банка развития одобрил перераспределение уставного капитала финансовой организации между странами-участниками. Согласно решению совета, доля России снизится с 65,9% до 44,7% и будет равномерно перераспределена между остальными государствами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕАБР.
Отмечается, что решение было принято 30 декабря 2022 года. Часть принадлежащего РФ пакета, в который входит 321,1 тыс. акций, в оплаченном уставном капитале банка будет равномерно перераспределена.
«В результате доля Российской Федерации в ЕАБР снижается с 65, 9761% до 44,7878 %», - уточнили в пресс-службе.
В итоге, доли государств в уставном капитале распределятся следующим образом: Казахстан- 37,2865%, Армения - 4,2291%, Киргизия - 4,2291%, Белоруссия - 5,2121%, Таджикистан - 4,2555%.