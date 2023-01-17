Крупный американский бренд прекратил поставки товаров в РФ

Владельцы американского бренда одежды и аксессуаров Michael Kors решили прекратить поставки своих товаров в Россию. Об этом рассказали «Известия».

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В обувной сети «Рандеву» газете подтвердили, что поставок Michael Kors нет с прошлого года, сейчас сеть распродает остатки. Работу в России также приостановил официальный интернет-магазин бренда.

По данным газеты, на месте бутиков бренда начнут продавать одежду Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, которая ввозится в Россию тем же дистрибьютором - компанией BNS Group (также поставляет в РФ MEXX, Coccinelle, Marc O'Polo).

«Известия» отмечают, что в ближайшее время на месте бутика Michael Kors в торговом центре «Мега Теплый Стан» откроется Jeans Club.

Газета подчеркнула, что в России представлены бренды аналогичные Michael Kors по ассортименту и ценам - это Twinset, Pinko, Armani Exchange, Furla, Liu Jo.

В конце октября стало известно, что Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius), приостановившая работу в РФ, договорилась о продаже своего российского бизнеса Daher group. Эта компания - франчайзи Inditex в Ливане.